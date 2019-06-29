{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве на Курском вокзале пьяный мужчина убил прохожего

Злоумышленника уже задержали

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который в ночь на субботу убил ножом прохожего на Курском вокзале в Москве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сегодня ночью в районе Курского вокзала мужчина, по внешним признакам находящийся в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с прохожим, в ходе которого причинил ему ножевое ранение. Граждане, увидев произошедшее, не позволили скрыться злоумышленнику, а сотрудники транспортной полиции задержали его", - сказала она, добавив, что прохожий умер.

По ее словам, задержанный доставлен в дежурную часть линейного управления МВД России на станции Москва-Курская, где выясняются все обстоятельства произошедшего.

Теги
Россия
Уровни воды в реках Иркутской области в ближайшие сутки будут подниматься
30 июня в регионе ожидаются грозы, а в южных районах и в горах Восточного Саяна - ливневые дожди
Читать полностью