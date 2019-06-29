На Алтае нашли тело еще одной туристки, погибшей в мае под лавиной в горах

ТАСС, 29 июня. Спасатели обнаружили тело туристки из группы, попавшей под лавину в мае в горах Алтая. Об этом сообщается в субботу на сайте ГУ МЧС по Республике Алтай.

Туристическая группа из девяти человек попала под лавину на Южно-Чуйском хребте 6 мая. Выжить удалось только двум девушкам, которые смогли сообщить о произошедшем 8 мая. Спасатели нашли ранее на месте происшествия тела пяти человек, поисковая операция в мае была приостановлена из-за опасности нового схода лавины и возобновилась 28 июня.

"29 июня на дне озера (расположенного рядом с местом, где сошла лавина - прим. ТАСС) спасателям удалось обнаружить тело туристки. Без вести пропавшим числится еще один турист. Сегодня запланирована доставка тела вертолетом Ми-8 в Горно-Алтайск", - говорится в сообщении.

Также запланирована доставка к месту поисков дополнительного водолазного оборудования - генератора, компрессорной станции, комплекса телевизионного подводного наблюдения.

По данным ГУ МЧС по региону, обследовано 2475 кв. м дна озера, а также верхняя часть лавины на высоте 2,9 тыс. м над уровнем моря на площади 2250 кв. м. На дне озера были найдены личные вещи и альпинистское снаряжение. В верхней части лавины были также обнаружены личные вещи.