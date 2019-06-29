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Двое пострадавших при хлопке газа в Коврове получили до 80% ожогов тела

В настоящее время они находятся в отделении реанимации

ТАСС, 29 июня. Врачи диагностировали у двоих пострадавших в результате хлопка газа в многоквартирном доме в городе Коврове Владимирской области до 80% ожогов тела. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Приволжского исследовательского медицинского университета, куда они были доставлены.

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В результате происшествия погиб один человек, еще 11 пострадали. Ранее сообщалось, что в реанимации находятся два человека - мужчина, который, по версии следствия, спровоцировал хлопок газа и пожар, и пожилая женщина из соседней квартиры. В условиях стационара оказывается медицинская помощь семерым пострадавшим.

"В университетской клинике находятся двое пострадавших - мужчина и женщина. Площадь поражения ожогами - до 80% тела", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что оба пациента находятся в тяжелом состоянии. "Тяжелый ожоговый шок. Они находятся в отделении реанимации", - добавил представитель пресс-службы.

ЧП произошло в ночь на 29 июня. В доме разрушена межквартирная перегородка между двумя квартирами на первом этаже. Из двух подъездов дома были эвакуированы жильцы.

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