Двое пострадавших при хлопке газа в Коврове получили до 80% ожогов тела

ТАСС, 29 июня. Врачи диагностировали у двоих пострадавших в результате хлопка газа в многоквартирном доме в городе Коврове Владимирской области до 80% ожогов тела. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Приволжского исследовательского медицинского университета, куда они были доставлены.

В результате происшествия погиб один человек, еще 11 пострадали. Ранее сообщалось, что в реанимации находятся два человека - мужчина, который, по версии следствия, спровоцировал хлопок газа и пожар, и пожилая женщина из соседней квартиры. В условиях стационара оказывается медицинская помощь семерым пострадавшим.

"В университетской клинике находятся двое пострадавших - мужчина и женщина. Площадь поражения ожогами - до 80% тела", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что оба пациента находятся в тяжелом состоянии. "Тяжелый ожоговый шок. Они находятся в отделении реанимации", - добавил представитель пресс-службы.

ЧП произошло в ночь на 29 июня. В доме разрушена межквартирная перегородка между двумя квартирами на первом этаже. Из двух подъездов дома были эвакуированы жильцы.