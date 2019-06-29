Паводки в Иркутской области. Главное

В Иркутской области начались паводки из-за проливных дождей. Введен режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, погиб один человек, трое пропали без вести.
Что произошло
С 25 июня Иркутская область находится под влиянием циклона, на большей части территории идут сильные дожди. По последним данным: в 31 населенном пункте подтоплены 3735 жилых дома с населением 9063 человека, среди которых более 2000 детей. В воде оказались 32 социально-значимых объекта, 3747 приусадебных участков. Затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 км, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб. В городе Тулун затоплено шесть километров федеральной трассы Р-255 "Сибирь". Ущерб от паводка дорогам региона оценивается примерно в 800 млн рублей.
Как сообщили в МЧС, уровни воды в реках Иркутской области в ближайшие сутки будут подниматься из-за ливневых дождей в горах Восточного Саяна. Первый замглавы министерства Александр Чуприян отметил, что обстановка складывается непростая, прогнозируется ее дальнейшее ухудшение. Он также пояснил, что подъем критических уровней воды будет продолжаться еще сутки-двое.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин получает доклады об этой ситуации, поедет ли президент в регион, пока неизвестно.
Сколько человек пострадало
По последним данным, погиб один человек, трое пропали без вести, 16 госпитализированы.
Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая сообщила, что больницы в затопленных территориях работают в режиме ЧС, однако число поступивших в стационары пока не увеличивается, подъема заболеваемости инфекциями не зарегистрировано. Медицинская помощь оказывается в полном объеме.
Как устраняют последствия
Руководство Росгвардии приняло решение направить дополнительные силы в районы подтопления.
Как сообщили в МЧС, сейчас сформирована группировка из порядка 1 тыс. человек для оказания помощи населению. Авиация и наземная группировка сосредоточиваются в районе города Братска.
По данным министерства, только за сутки при помощи вертолетов с крыш подтопленных домов и из опасных зон были эвакуированы 47 человек, в том числе 18 детей. Спасатели на лодках обследовали 1236 жилых домов, оказали помощь 3090 гражданам.
В области началось восстановление автомобильных дорог регионального значения - там, где условия уже позволяют работать дорожникам. Это семь участков, которые находятся в Черемховском, Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском районах. Дорожники устраняют размывы и засоры, восстанавливают движение хотя бы по одной половине проезжей части. В Нижнеудинском районе начато восстановление моста через реку Куйт.
В пострадавших районах решены вопросы обеспечения продуктами питания и предметами первой необходимости, а также организован запас бутилированной воды.
Проведено заблаговременное оповещение населения по автоматизированным системам, средствам массовой информации, операторам сотовой связи, задействован автомобильный транспорт с громкоговорящими устройствами и патрульные группы.
Министерство здравоохранения Иркутской области проведет срочную закупку медикаментов для создания резерва в подтопленных в результате паводка районах, основная поставка ожидается уже 1 июля.
Какую помощь окажут пострадавшим
Кабмин выделит Иркутской области 662 млн рублей на помощь пострадавшим.
Иркутское региональное отделение партии "Единая Россия" начало сбор гуманитарной помощи. "На данный момент людям прежде всего нужны питьевая вода, продукты длительного хранения, теплая одежда", - цитируют в сообщении секретаря отделения, председателя Законодательного собрания региона Сергея Сокола.
Более 10 тонн гуманитарной помощи собрали за три дня жители Тайшетского района Иркутской области. В субботу в подтопленные территории района направили очередную партию груза весом три тонны.
Жители Иркутска собрали около тонны гуманитарной помощи для пострадавшего от наводнения Тулуна на пункте сбора, организованном региональным отделением "Единой России", это продукты, питьевая вода, теплые вещи, предметы гигиены. Помощь уже отправлена пострадавшим.
Как сообщил губернатор Сергей Левченко, почти 1 млрд рублей выделен из федерального бюджета и резервного фонда Иркутской области на компенсационные выплаты пострадавшим.
Жители области, чье имущество пострадало от паводка, смогут получить материальную помощь до 100 тыс. рублей и, впоследствии, субсидии на восстановление жилья из федерального бюджета.
"После того, как вода сойдет, комиссия в кратчайшие сроки оценит ущерб: где полная потеря имущества, где частичная. Выплаты, которые пойдут сразу, - это 10 тыс. рублей, сейчас списки составляются. Потом, в зависимости от ущерба, - 50 или 100 тыс. рублей. А дальше уже будут приняты решения по жилью, и из федерального бюджета будет соответствующая субсидия", - сказал полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, подчеркнув, что тем, у кого дома утрачены, жилье будет предоставлено, и ни один человек без помощи не останется.