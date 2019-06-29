Паводки в Иркутской области. Главное

С 25 июня Иркутская область находится под влиянием циклона, на большей части территории идут сильные дожди. По последним данным: в 31 населенном пункте подтоплены 3735 жилых дома с населением 9063 человека, среди которых более 2000 детей. В воде оказались 32 социально-значимых объекта, 3747 приусадебных участков. Затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 км, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб. В городе Тулун затоплено шесть километров федеральной трассы Р-255 "Сибирь". Ущерб от паводка дорогам региона оценивается примерно в 800 млн рублей.

Как сообщили в МЧС, уровни воды в реках Иркутской области в ближайшие сутки будут подниматься из-за ливневых дождей в горах Восточного Саяна. Первый замглавы министерства Александр Чуприян отметил, что обстановка складывается непростая, прогнозируется ее дальнейшее ухудшение. Он также пояснил, что подъем критических уровней воды будет продолжаться еще сутки-двое.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин получает доклады об этой ситуации, поедет ли президент в регион, пока неизвестно.