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Паводки в Иркутской области
Обновлено 

Иркутская область "тонет". Очевидцы публикуют кадры разрушительного наводнения в регионе

По последним данным, в 31 населенном пункте подтоплены 3735 жилых дома с населением более 9 тыс. человек

В Иркутской области в результате начавшихся из-за проливных дождей паводков введен режим чрезвычайной ситуации. Согласно последним данным, в 31 населенном пункте подтоплены 3735 жилых дома с населением 9063 человека. В это число входят более 2 тыс. детей. В воде оказались 32 социально значимых объекта, 3747 приусадебных участков. Подтоплены 17 участков автомобильных дорог. 

МЧС России принимает все меры для минимизации последствий наводнения. Дополнительные силы в район паводка направила Росгвардия. Согласно прогнозам, уровни воды в реках Иркутской области в ближайшие сутки будут подниматься.

Редакция ТАСС собрала свидетельства происшествия, которыми в соцсетях поделились находящиеся в регионе люди.

 

Теги
РоссияИркутская областьПаводки в Иркутской области
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