Власти Иркутской области уточнили данные по жертвам паводка

ИРКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Один человек, по уточненным данным, погиб, трое пропали без вести во время паводка в Иркутской области, сообщает в субботу пресс-служба регионального правительства.

Ранее сообщалось о гибели 86-летнего мужчины и мальчика, позже их отнесли к пропавшим без вести.

"По официальным данным, при наводнении в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском и Чунском районах Иркутской области погиб один человек, трое пропали без вести, 16 госпитализированы. Информация постоянно уточняется", - говорится в сообщении.

По словам полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, в пунктах временного размещения проводятся опросы граждан для уточнения. "К сожалению, внутри домов осмотр можно будет проводить после того, как сойдет паводок", - процитировали в пресс-службе слова Меняйло.

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая сообщила, что больницы в затопленных территориях работают в режиме ЧС, однако число поступивших в стационары пока не увеличивается, подъема заболеваемости инфекциями не зарегистрировано. Медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на утро субботы, подтоплено 3,7 тыс. жилых домов с населением более 9 тыс. человек. Наводнение затронуло 31 населенный пункт в Нижнеудинском, Тулунском, Тайшетском, Чунском районах.