Уголовное дело возбудили после хлопка газа в жилом доме в Коврове

ВЛАДИМИР, 29 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после хлопка газа с последующим возгоранием в многоквартирном жилом доме в Коврове Владимирской области, где 11 человек пострадали, один погиб. Об этом в субботу журналистам сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Владимирской области по обстоятельствам инцидента, в результате которого один человек погиб, травмированы 11 граждан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

ЧП произошло в пятиэтажном жилом доме в ночь на субботу. В качестве основной версии случившегося СК рассматривает неадекватные действия сына погибшего мужчины, который накануне выписался из специализированной клиники. Сообщается, что он перерезал шланги, идущие к плите и газовой колонке. Это стало причиной утечки газа и последующего хлопка.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Приволжского исследовательского медицинского университета, двое пострадавших из Ковровской ЦРБ были доставлены в ожоговый центр при университетской клинике Нижнего Новгорода, у одного из них 80% ожогов поверхности тела. Еще девять человек находятся на стационарном лечении в больнице Коврова, их жизни ничего не угрожает.

В результате происшествия пострадало шесть квартир, эвакуированы были 48 человек, все они разместились у родственников. В течение дня дом будет обследован специальным комплексом "Стрела", который позволит определить устойчивость здания.