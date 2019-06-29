Песков: Путину докладывают о ситуации с паводками в Иркутской области

ОСАКА, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин получает доклады о ситуации с паводками в Иркутской области, поедет ли президент в регион, пока неизвестно. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Докладывают", - сказал Песков. При этом он не стал отвечать на вопрос, планирует ли президент посетить Иркутскую область в связи с этим ЧП. "Пока не могу сказать", - добавил Песков.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на утро субботы, подтоплено 3,7 тыс. жилых домов с населением более 9 тыс. человек. Наводнение затронуло 31 населенный пункт в Нижнеудинском, Тулунском, Тайшетском, Чунском районах.