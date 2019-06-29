Сотрудника прокуратуры Северной Осетии задержали за взятку

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 июня. /ТАСС/. Сотрудник прокуратуры Северной Осетии задержан за вымогательство взятки у представителя коммерческих структур республики. Об этом журналистам сообщила пресс-служба ГСУ СК России по СКФО.

"Главное следственное управление Следственного комитета РФ по СКФО во взаимодействии с УФСБ России по Северной Осетии задокументировали противоправную деятельность сотрудника прокуратуры РСО-Алания советника юстиции Созанова Сослана, 1981 года рождения. Установлено, что подозреваемый вымогал денежные средства у представителя коммерческих структур республики за общее покровительство его предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Решается вопрос об избрании меры пресечения.