Детей из оздоровительного лагеря эвакуировали в Оренбургской области из-за пожара

ТАСС, 29 июня. Детей, отдыхавших в оздоровительном лагере "Чайка" Оренбургской области, в субботу эвакуировали в связи с пожаром, сообщается на сайте правительства региона.

Пожар начался в субботу утром на территории Казахстана, на границе с городским округом Новотроицк Оренбургской области. Затем огонь перекинулся на территорию Новотроицкого округа.

"Эвакуированы дети из детского оздоровительного лагеря "Чайка", - отмечается в сообщении. Число эвакуированных на данный момент не уточняется.

Ранее сообщалось, что существует угроза селу Хабарное из-за быстрого распространения огня в связи с высокой температурой воздуха и сильным ветром. В городском округе Новотроицк, куда входит село, введен режим ЧС. Тушение пожара осложняется сильным ветром и высокой температурой воздуха (34 градуса), а также холмистой местностью.