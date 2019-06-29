Число погибших при паводке в Иркутской области выросло до трех

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Три человека погибли при паводке в Иркутской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

"В результате ЧС пострадал 351 человек, в том числе 33 ребенка. Три человека погибли, в том числе один ребенок. 97 пострадавших госпитализированы, 251 пострадавшему, в том числе 15 детям, медицинская помощь оказана амбулаторно", - сказали в ведомстве.

Ранее пресс-служба регионального правительства сообщила, что в зоне паводка пропавшими без вести числятся три человека, в том числе один ребенок.

Там также отметили, что электроснабжение отсутствует в 20 населенных пунктах Иркутской области.

"В превентивных целях отключено энергоснабжение в четырех районах, 20 населенных пунктах с населением более 11,2 тыс. человек. Организовано оказание адресной помощи населению по обеспечению продуктами питания и предметами первой необходимости", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что электричество было отключено в пяти районах области. Суммарно без света были почти 27 тыс. человек в 40 населенных пунктах. Наибольшее количество граждан, оставшихся без электричества, было в Тулуне - более 12,5 тыс. и Нижнеудинске - почти 6,3 тыс. человек.