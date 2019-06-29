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Паводки в Иркутской области

Количество подтопленных в Иркутской области жилых домов превысило 4000

В регионе введен режим ЧС

ИРКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Количество подтопленных паводком жилых домов в Иркутской области увеличилось до 4 тыс. 42. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

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"В 48 населенных пунктах пяти муниципальных районов Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском - в результате выпадения обильных осадков и подъема уровня воды в реках подтоплены 4 тыс. 42 дома, в которых проживают 9 тыс. 919 человек, в том числе 2 тыс. 269 детей. Также подтоплен 41 социально значимый объект, 4 тыс. 106 приусадебных участков", - сказали в пресс-службе главка.

Ранее сообщалось о подтоплении 3,7 тыс. домов.

Паводок в регионе начался из-за проливных дождей. В области введен режим чрезвычайной ситуации.

Теги
РоссияИркутская областьПаводки в Иркутской области
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