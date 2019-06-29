Источник: замкомандующего Приволжским округом Росгвардии задержан за езду в пьяном виде

ТАСС, 29 июня. Заместитель командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майор Евгений Березин задержан во Владимирской области за езду в нетрезвом виде. Об этом в субботу ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Заместитель командующего Приволжским округом Росгвардии Евгений Березин был задержан 25 июня после того, как его остановили сотрудники ГИБДД на трассе Кольчугино - Александров - Верхние дворики. Он ехал в форме. В поведении росгвардейца имелись признаки алкогольного опьянения: бессвязная речь, нарушенная координация движений. Березину предложили пройти медицинское освидетельствование на месте, он отказался", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после этого Березина доставили в отдел полиции во Владимире.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Владимирской области ТАСС не смогли ни подтвердить ни опровергнуть данный инцидент.