Жители подтопленного Нижнеудинска в Иркутской области жалуются на перебои со связью

ТАСС, 29 июня. Люди, оказавшиеся в зоне подтопления в Нижнеудинске в Иркутской области, сообщают о размытых дорогах, сложностях с освещением улиц и проблемах с мобильной связью и интернетом, сообщил ТАСС житель центрального района города Станислав Комячко.

Паводок в регионе начался из-за проливных дождей, в области введен режим чрезвычайной ситуации. В 48 населенных пунктах пяти муниципальных районов Иркутской области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском - подтоплены 4 тыс. 42 дома, в которых проживают 9 тыс. 919 человек, в том числе 2 тыс. 269 детей. Как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ, в результате паводка погибли три человека, в том числе один ребенок.

"Дороги размыты, но не все, в районе центра осталась вода по колено. Воды питьевой хватает, жители делятся, и службы подвозили питьевую воду. У меня квартира на пятом этаже, в доме затопило только подвалы, так что все хорошо. Связь плохая, очень плохая, интернет почти не работает", - рассказал ТАСС Комячко.

Он также рассказал, что свет в городе есть, но не во всех районах - по словам очевидца, лишь там, где не подтопило подстанции. Пригородные дачи, как отметил Комячко, тоже подтоплены, огороды у людей размыты. Как рассказала ТАСС еще одна жительница подтопленного города Евгения Егорова, несмотря на то, что вода уходит, люди продолжают нуждаться в помощи - не хватает продуктов, медикаментов, нужны подушки, одеяла, памперсы, детские смеси и овощи.

"Люди своими силами собирают и отвозят гуманитарную помощь, но этого недостаточно. Вся проблема в нехватке продовольствия. К сожалению, даже люди, которые не пострадали от паводка, умудряются взять гуманитарную помощь и унести себе домой", - рассказала Егорова.

По ее словам, эвакуированные жители города находятся в пункте временного размещения на базе школы-интерната №5, в том числе, там находятся эвакуированные дети с горной Тофаларии - это историко-культурный регион на территории Нижнеудинска. Проблемы после подтопления решают и в деревне Заречье Нижнеудинского района - как рассказала ТАСС жительница этого населенного пункта Виолетта Михлина, сейчас вода там осталась в огородах, но до этого ее дом был затоплен. Ее семье и другим, по словам Михлиной, во время подтопления помог спастись неизвестный мужчина - он вывез их на возвышенность в три часа ночи, позднее они получили гуманитарную помощь - молоко, колбасу и хлеб.