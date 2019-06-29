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Паводки в Иркутской области
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Число погибших от паводка в Иркутской области возросло до пяти

В экстренных службах уточнили, что еще несколько человек числятся пропавшими без вести

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пять человек погибли и несколько числятся пропавшими без вести в результате паводка в Иркутской области. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.

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"Число погибших выросло до пяти человек и несколько числятся пропавшими без вести", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе МЧС РФ ТАСС сообщили о трех погибших. По данным министерства, в результате ЧС в регионе пострадал 351 человек, в том числе 33 ребенка. 97 пострадавших госпитализированы, 251 пострадавшему, в том числе 15 детям, медицинская помощь оказана амбулаторно.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По последним данным пресс-службы регионального главка МЧС, в 48 населенных пунктах пяти муниципальных районов области: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском, подтоплены 4 тыс. 42 дома, в которых проживают 9 тыс. 919 человек, в том числе 2 тыс. 269 детей. Также подтоплен 41 социально значимый объект, 4 тыс. 106 приусадебных участков.

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РоссияИркутская областьПаводки в Иркутской области
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