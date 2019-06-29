Самолет Ил-76 Минобороны вылетел для тушения пожара в Оренбургской области

ТАСС, 29 июня. Самолет Ил-76 Министерства обороны России вылетел для тушения крупного природного пожара в Оренбургской области на границе с Казахстаном. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"После соответствующего обращения Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) в Минобороны России самолет Ил-76 военно-транспортной авиации вылетел с военного аэродрома под Оренбургом для тушения пожара в регионе", - говорится в сообщении.

Пожар начался в субботу утром на территории Казахстана на границе с Оренбургской областью. Затем огонь перекинулся на территорию Новотроицка (Оренбургская область). С железнодорожной станции Орск для тушения выдвинулся пожарный поезд.

Пожар угрожает селу Хабарное, где живут 1 тыс. 962 человека, ведется подготовка к эвакуации жителей. В городском округе Новотроицк, куда входит Хабарное, введен режим ЧС.