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Паводки в Иркутской области

Более 22 тыс. жителей Иркутской области остаются без света из-за паводка

Электричество отключили в нескольких населенных пунктах Тулунского, Чунского, Тайшетского и Нижнеудинского районов

МОСКВА. 29 июня. /ТАСС/. Порядка 22,5 тыс. жителей четырех районов Иркутской области остаются без электроснабжения из-за паводка. Об этом в субботу сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

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"Без электроснабжения остаются около 22510 человек", - говорится в сообщении. Света нет в ряде населенных пунктов Тулунского, Чунского, Тайшетского, Нижнеудинского районов Иркутской области.

По данным МЧС, в результате ЧС в регионе пострадал 351 человек. 97 пострадавших госпитализированы. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что погибли пять человек. Паводок начался из-за дождей. В 48 населенных пунктах подтоплены 4042 дома, в которых проживают 9919 человек, а также 41 социально значимый объект.

Теги
РоссияИркутская областьПаводки в Иркутской области
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