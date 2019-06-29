Застреливший молодого человека в ТЦ Новосибирска мужчина покончил с собой

ТАСС, 29 июня. /ТАСС/. Мужчина, который в субботу вечером открыл стрельбу в торговом центре Новосибирска, в результате чего смертельное ранение получил молодой человек, покончил с собой. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

"Сегодня в 22:06 мск в полицию поступило сообщение о том, что в помещении кафе в одном из торговых центров Советского района Новосибирска неизвестный выстрелил в молодого человека. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. В ходе переговоров полицейские предложили преступнику выдать оружие и сдаться, однако он не выполнил требований", - сказал собеседник агентства, отметив, что в итоге мужчина покончил с собой.

По его словам на месте происшествия полицейскими изъят карабин, зарегистрированный на имя стрелявшего. "Личности преступника и его жертвы установлены. Предварительно установлено, что выстрелом из карабина убит молодой человек одной из сотрудниц кафе, а преступление совершено на почве ревности. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, обстоятельства совершенного преступления выясняются", - заключили в полиции.