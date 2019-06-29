Путин прибыл в Иркутскую область

БРАТСК, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.

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Президент проводит в здании аэропорта Братска совещание по поводу ситуации с наводнениями.

Глава государства поздно ночью (по местному времени) прилетел в регион, страдающий от стихийного бедствия, по пути из Японии, где завершился саммит G20.

В совещании принимают участие глава МЧС Евгений Зиничев, полномочный представитель президента в Сибирском федератом округе Сергей Меняйло, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, первый вице-премьер Антон Силуанов, а также руководители профильных министерств, ведомств и муниципальных образований.