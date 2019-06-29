Путин поручил отправить детей из пострадавших районов в летние лагеря по всей стране

БРАТСК, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на совещании в связи с наводнением в Иркутской области дал поручение организовать для детей из пострадавших районов отдых в летних лагерях по всей стране.

"Дети из пострадавших районов должны быть отправлены в летние лагеря, в том числе в другие регионы, младшие дети должны быть размещены вместе с родителями", - распорядился Путин.

Президент заметил, что согласно докладу полпреда, работа по согласованию такой возможности с руководителями близлежащих регионов уже ведется. "Я прошу коллег из федеральных ведомств посмотреть на то, чтобы отправить детей не только здесь рядом куда-то, но и в целом по стране, - добавил Путин. - У нас много хороших мест для отдыха детей".