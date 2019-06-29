Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

"Сотрудники полиции задержали ее [Наталью Стришнюю] сегодня рано утром, с ней провели следственные действия, завтра в отношении нее в Ростове-на-Дону будут избирать меру пресечения. Ее подозревают в вымогательстве. По нашему мнению, обвинения необоснованные", - сказал Чургулия.

Он пояснил, что, по мнению стороны защиты, подобным путем "какие-то люди решили завладеть бизнесом предприятия", которым владеет Стришняя. Ранее сообщалось, что по условиям брачного договора с Цеповязом его экс-супруге принадлежит агрофирма "Слава Кубани" площадью 14 тыс. га.

"Объявился некий потерпевший по фамилии Исюк, у которого в 2010 году якобы вымогали денежные средства. В его заявлениях упоминаются все фамилии [членов банды]: Цапок, его подельники, Стрельцов и Наталья. Получается, что ее задержали за деяния людей, которые осуждены", - добавил адвокат Стришней.

Чургулия уточнил, что, по данным следствия, вымогательство происходило в офисе агрофирмы, но в тот период, с его слов, Стришняя там не работала.

Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. По данным СК, банда Цапка орудовала в станице Кущевской в период с 1998 по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Сервера Аметова.