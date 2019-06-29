Уровень воды в иркутском городе Тулун снизился до 13,4 м

ИРКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Уровень воды в пострадавшем от паводка городе Тулун Иркутской области понизился на 10 см до 13,38 м, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе города.

"1338 см, еще на 10 см упал", - рассказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о текущем уровне воды.

По данным на 19:00 мск, уровень воды составлял 13 м 48 см при критическом уровне в 7 м.

Паводок в области начался из-за дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС, в 48 населенных пунктах пяти муниципальных районов области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском и Зиминском - подтоплены 4042 дома, в которых проживают 9919 человек, а также 41 социально значимый объект и 4106 приусадебных участков.

В регионе сейчас находится президент Владимир Путин. В городе Братске он провел совещание по ситуации в подтопленных районах. По данным главы МЧС Евгения Зиничева, в результате стихии пострадали 353 человека, 97 госпитализированы, эвакуированы 1161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. Паводком повреждено 13 мостов, ограничено движение по федеральной автотрассе "Сибирь" и 17 участкам местных дорог. Отключено энергоснабжение в четырех районах с населением более 11 тыс. человек.