Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области

"Считаю необходимым, учитывая масштаб стихийного бедствия в Иркутской области, с целью координации работ местных, региональных, федеральных органов власти, для своевременного восстановления транспортной, энергетической социальной инфраструктуры и жилых помещений, включая жилые дома граждан, создать правительственную комиссию. Ее возглавит заместитель председателя правительства РФ Мутко Виталий Леонтьевич. Я ему об этом сейчас скажу", - заявил Путин на совещании по ликвидации последствий наводнения.

Он выразил уверенность, что все представители ведомств, руководители органов власти скоординируют свою работу. "Прошу относиться к решению всех стоящих задач не формально, а просто работать на совесть", - подчеркнул Путин.

По данным главы МЧС Евгения Зиничева, в результате стихии пострадали 353 человека, 97 госпитализированы, эвакуированы 1161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. Паводком повреждено 13 мостов, ограничено движение по федеральной автотрассе "Сибирь" и 17 участкам местных дорог. Отключено энергоснабжение в четырех районах с населением более 11 тысяч человек.