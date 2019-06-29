Путин 3 июля проведет еще одно совещания по ситуации в Иркутской области

БРАТСК /Иркутская область/, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что через четыре дня, 3 июля намерен вновь провести совещание по актуальной ситуации с паводком в Иркутской области.

"Мы с вами [встретимся] 3 июля, я еще вас в Москве соберу, тех, кого посчитаю необходимым, для того, чтобы понять, как складывается ситуация и как организована работа. И поговорим еще раз об этом в Москве", - заявил глава государства на совещании поздно ночью в аэропорту Братска.

Путин также отметил, что масштаб разрушений в регионе очень большой. Он сообщил, что будет подготовлен проект поручения.

"По результатам нашего сегодняшнего совещания подготовлен проект поручения. Я его сейчас подпишу. Но вот на что мы все обратили внимание, что бросается в глаза - масштаб очень большой. По сути, само событие еще не закончилось, подтопление продолжается, когда вода сойдет, еще непонятно, можем только приблизительно это сказать. А время на восстановление сокращается, как шагреневая кожа. Его становится все меньше и меньше", - отметил президент.

По данным МЧС, в результате ЧС в Иркутской области пострадал 353 человек, 97 пострадавших госпитализированы. Глава МЧС РФ сообщил, что пять человек погибли, двое считаются пропавшими без вести. Паводок начался из-за дождей. В 48 населенных пунктах подтоплены 4 тыс. 42 дома, в которых проживают 9 тыс. 919 человек, а также 41 социально значимый объект.