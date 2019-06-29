Путин потребовал от властей Иркутской области лично поговорить с пострадавшими от паводка

БРАТСК /Иркутская область/, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил властям пострадавшей от наводнения Иркутской области объехать все без исключения пункты временного размещения жителей региона, потерявших свои дома, поговорить со всеми находящимися там людьми.

На совещании в аэропорту Братска в субботу глава российского государства поинтересовался, были ли представители региональных властей во всех пунктах, где находятся люди, лишившиеся крова, на что получил отрицательный ответ.

"Нужно, чтобы представитель губернатора и МЧС побывали во всех пунктах [временного размещения] и посмотрели, что там происходит, с людьми поговорили, во всех без исключения", - распорядился Путин.

По данным МЧС, в результате ЧС в Иркутской области пострадал 353 человек, 97 пострадавших госпитализированы. Глава МЧС РФ сообщил, что пять человек погибли, двое считаются пропавшими без вести. Паводок начался из-за дождей. В 48 населенных пунктах подтоплены 4 тыс. 42 дома, в которых проживают 9 тыс. 919 человек, а также 41 социально значимый объект.