Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области 6-7 июля

БРАТСК /Иркутская область/, 30 июня. /ТАСС/. Прогноз метеорологов в ряде подтопленных районов Иркутской области остается напряженным, местами пик паводка уже прошел, однако из-за новых осадков в начале следующей недели к ее концу может появится приток воды. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко в воскресенье на совещании в Братске.

"Прогноз остается напряженным в районе города Тулун. Ожидаем, что в понедельник-вторник будут формироваться умеренные осадки, и тогда 6-7 [июля] может быть небольшой приток [воды]", - заявил Яковенко на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин.

По словам главы Росгидромета, пик паводка прошел в субботу в 14:00. "За последующие 10 часов вода на 40 сантиметров упала. Это положительный момент, значит, паводок уходит уже в верховье. Отрицательный - в том, что, в принципе, воде идти там особенно некуда", - рассказал глава ведомства. По его информации, в Нижнеудинском и Тайшетском районах паводок уходит в Красноярский край, в отличие от Тулунского района.

Глава службы также сообщил, что такой паводок - редкое явление. Так, с момента метеонаблюдений, начавшихся в 1936 году, это четвертый настолько масштабный паводок. "Старожилы говорят, что в 1902 [году] был паводок 9 м, но архивов нет. Есть в 1937 году - 8,5 м, в 1980 году - 9 м, в 1984 году - 11 м, то сегодня почти 14 м", - отметил Яковенко.

По данным МЧС, в результате ЧС в Иркутской области пострадал 353 человек, 97 пострадавших госпитализированы. Глава МЧС РФ сообщил, что пять человек погибли, двое считаются пропавшими без вести. Паводок начался из-за дождей. В 48 населенных пунктах подтоплены 4 тыс. 42 дома, в которых проживают 9 тыс. 919 человек, а также 41 социально значимый объект.