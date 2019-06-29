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Паводки в Иркутской области

Губернатор Иркутской области оценил ущерб региональным дорогам почти в 800 млн рублей

По словам главы региона, подтоплены два участка дорог регионального значения, разрушено полностью восемь деревянных мостов, один металлический

БРАТСК /Иркутская область/, 30 июня. /ТАСС/. Ущерб сети дорог регионального значения в Иркутской области в связи с паводком предварительно оценивается в размере около 800 млн рублей. Об этом сообщил губернатор области Сергей Левченко.

На совещании, которое провел в Братске президент России Владимир Путин, губернатор доложил о состоянии дорог в районах паводка. "Подтоплено 17 участков федеральных автомобильных дорог - в Нижнеудинске пять участков, в Тайшете - шесть, в Тулуне - шесть; 13 мостов: в Нижнеудинске - 11 и в Тулуне - два", - сообщил Левченко.

Кроме того, по его словам, подтоплены два участка дорог регионального значения протяженностью более 200 км, разрушено полностью восемь деревянных мостов, один металлический, шесть мостов разрушено частично, а также причальные части двух паромных переправ, затоплены два парома.

"Информация об ущербе сети дорог муниципального значения пока отсутствует, потому что они находятся под водой. Предварительная оценка ущерба сети дорог регионального значения составляет около 800 миллионов рублей", - сказал руководитель региона.

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РоссияИркутская областьПаводки в Иркутской области
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