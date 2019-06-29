Паводок нанес ущерб сельскому хозяйству Иркутской области на 300 млн рублей

БРАТСК /Иркутская область/, 30 июня. /ТАСС/. Ущерб сельскому хозяйству Иркутской области в районах, захваченных паводком, составляет порядка 300 млн рублей, сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов.

"Общий ущерб оценивается примерно в 300 млн рублей", - сказал он на совещании в Братске у президента РФ Владимира Путина по ситуации с наводнениями в Иркутской области.

По словам замминистра, выплаты и компенсации фермеры смогут получить после учета всех потерь и разрушений уже после схода воды. "Мы сделаем это максимально быстро. У нас есть такой опыт по Забайкалью. Также через распоряжение правительства до аграриев эти деньги доведем", - заверил Увайдов.

Он сообщил Путину, что в зоне паводка находятся 30 крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозорганизаций в пяти муниципальных районах, в зоне подтопления оказалось более 5 тыс. единиц крупного рогатого скота. По предварительным оценкам Минсельхоза, возможно, погибли 140 голов, пока подтверждена цифра в 45 голов, также погибли 42 лошади и 56 свиней.

"Площадь посевов зерновых в пострадавших районах составляет 24 тыс. га, из которых подтоплено порядка 6 тыс. га. Площадь посевов кормовых культур в пострадавших районах составляет 5 тыс. га, из которых подтоплено порядка 3,5 тыс. га. Утрачено 767 тонн зерна", - добавил Увайдов.

По данным МЧС, в результате ЧС в Иркутской области пострадал 353 человек, 97 пострадавших госпитализированы. Глава МЧС РФ сообщил, что пять человек погибли, двое считаются пропавшими без вести. Паводок начался из-за дождей. В 48 населенных пунктах подтоплены 4 тыс. 42 дома, в которых проживают 9 тыс. 919 человек, а также 41 социально значимый объект.