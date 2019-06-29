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Паводки в Иркутской области

Паводок нанес ущерб сельскому хозяйству Иркутской области на 300 млн рублей

По словам замминистра сельского хозяйства РФ Максима Увайдова, фермеры смогут получить компенсации после учета всех потерь уже после схода воды

БРАТСК /Иркутская область/, 30 июня. /ТАСС/. Ущерб сельскому хозяйству Иркутской области в районах, захваченных паводком, составляет порядка 300 млн рублей, сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов.

"Общий ущерб оценивается примерно в 300 млн рублей", - сказал он на совещании в Братске у президента РФ Владимира Путина по ситуации с наводнениями в Иркутской области.

По словам замминистра, выплаты и компенсации фермеры смогут получить после учета всех потерь и разрушений уже после схода воды. "Мы сделаем это максимально быстро. У нас есть такой опыт по Забайкалью. Также через распоряжение правительства до аграриев эти деньги доведем", - заверил Увайдов.

Он сообщил Путину, что в зоне паводка находятся 30 крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозорганизаций в пяти муниципальных районах, в зоне подтопления оказалось более 5 тыс. единиц крупного рогатого скота. По предварительным оценкам Минсельхоза, возможно, погибли 140 голов, пока подтверждена цифра в 45 голов, также погибли 42 лошади и 56 свиней.

"Площадь посевов зерновых в пострадавших районах составляет 24 тыс. га, из которых подтоплено порядка 6 тыс. га. Площадь посевов кормовых культур в пострадавших районах составляет 5 тыс. га, из которых подтоплено порядка 3,5 тыс. га. Утрачено 767 тонн зерна", - добавил Увайдов.

По данным МЧС, в результате ЧС в Иркутской области пострадал 353 человек, 97 пострадавших госпитализированы. Глава МЧС РФ сообщил, что пять человек погибли, двое считаются пропавшими без вести. Паводок начался из-за дождей. В 48 населенных пунктах подтоплены 4 тыс. 42 дома, в которых проживают 9 тыс. 919 человек, а также 41 социально значимый объект.

Теги
РоссияИркутская областьПаводки в Иркутской области
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