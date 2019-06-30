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СМИ: в Канаде разбился самодельный вертолет

По данным телеканала CTV, пилот и пассажир не пострадали

ОТТАВА, 30 июня. /ТАСС/. Самодельный вертолет потерпел крушение в канадской провинции Манитоба. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел рядом с аэропортом города Стейнбэк. По словам представителя городской полиции Криса Крепски, вертолет упал в 300 м от взлетно-посадочной полосы при попытке приземлиться. Винтокрылая машина ударилась о землю, завалилась на бок и загорелась. Находившиеся в салоне воздушного судна мужчина и женщина успели вовремя ее покинуть и не пострадали.

Крепски также уточнил, что вертолет оказался не серийной машиной, а самостоятельно построенной энтузиастами, и что для таких воздушных средств также есть специальные правила полетов. В результате катастрофы самодельный вертолет был полностью уничтожен. Совет по безопасности на транспорте Канады пока не расследует этот инцидент.

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