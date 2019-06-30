Центральная городская ярмарка загорелась в Магнитогорске

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в Магнитогорске на территории Центральной городской ярмарки, загорелись рыночные павильоны, из-за порывов ветра огонь охватил большую площадь, сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

"Подразделения МЧС работают по повышенному номеру сложности. На месте находится служба пожаротушения и руководство гарнизона. Создано 4 боевых участка, проложены магистральные линии к источникам водоснабжения, принимаются все меры к скорейшей ликвидации возгорания. В 04:56 (02:56 мск) часов пожар локализован на площади в 2300 кв. м", - рассказали в пресс-службе.

На месте пожара работают 58 человек и 18 единиц техники, уточнили в пресс-службе, погибших и пострадавших нет.