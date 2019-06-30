Пострадавшим от паводка в Иркутской области начали выплачивать компенсации

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Власти Иркутской области начали выплату компенсаций пострадавшим от сильного паводка в регионе, сообщает пресс-служба правительства области. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено свыше 900 млн рублей.

"Сегодня пострадавшим от паводка жителям Иркутской области начали выплачивать компенсацию. Средства на эти цели в размере 662 млн рублей выделены из бюджета Российской Федерации. Деньги уже поступили в бюджет региона. Из областной казны на выплаты пострадавшим также направлено 318 млн рублей", - говорится в сообщение.

По словам губернатора региона Сергея Левченко, которые приводит пресс-служба, в воскресенье всем пострадавшим начнут выплачивать по 10 тыс. рублей. В утвержденных списках на сегодняшний день числятся 3,6 тыс. человек. Необходимые суммы перевели во все районы.

"Следующая задача - воссоздание жилья и инфраструктуры. Как только спадет вода, специалисты приступят к восстановлению водоводов, электросетей, дорог и мостов. Для этого уже стягиваются необходимые силы: специалисты, материалы, дорожная и строительная техника. На местах сегодня решают текущие проблемы: подвозят воду, проводят очистку мест, которые являются препятствием для схода воды. Как только вода сойдет, проведут санитарную обработку", - сообщает правительство.

Отмечается, что на время производства работ дети из пострадавших домов смогут поехать в детские лагеря, в том числе за пределами Иркутской области. "Я уже обсудил это с губернаторами СФО и они подтвердили, что готовы принимать наших детей и семьи и с целью оздоровления, и просто для отдыха, чтобы переждать эту сложную ситуацию", - цитирует Левченко пресс-служба.

Паводок

Паводок в области начался из-за дождей, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС, в 48 населенных пунктах пяти муниципальных районов области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском и Зиминском - подтоплены 4 тыс. 42 дома, в которых проживают 9 тыс. 919 человек, а также 41 социально значимый объект и 4 тыс. 106 приусадебных участков.

Президент России Владимир Путин в ночь на воскресенье провел в городе Братске совещание по ситуации в подтопленных районах. По данным главы МЧС Евгения Зиничева, в результате стихии пострадали 353 человека, 97 госпитализированы, эвакуированы 1161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. Паводок повредил 13 мостов, ограничено движение по федеральной автотрассе "Сибирь" и 17 участкам местных дорог. Отключено энергоснабжение в четырех районах с населением более 11 тысяч человек.