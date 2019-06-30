Тульская область готова принять 100 детей из пострадавшей от паводка Иркутской области

ТАСС, 30 июня. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил о готовности региона принять на летний отдых 100 детей из пострадавших от паводка районов Иркутской области.

"Состоялся телефонный разговор губернатора Тульской области Алексея Дюмина с министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым. Алексей Дюмин сообщил, что с 1 июля Тульская область готова принять 100 детей из пострадавших районов [Иркутской области] в сопровождении взрослых на период летних каникул. Губернатор отметил, что регион возьмет на себя все расходы, связанные с их транспортировкой и размещением", - говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы правительства области.

Кроме того, Дюмин доложил о готовности региона оказать помощь трем социальным объектам, пострадавшим от наводнения, в восстановлении материально-технической базы. По его поручению создана рабочая группа, которую возглавил его заместитель Александр Сорокин.

Паводок в Иркутской области начался из-за дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС, в 48 населенных пунктах пяти муниципальных районов области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском и Зиминском - подтоплены 4 тыс. 42 дома, в которых проживают 9 тыс. 919 человек, а также 41 социально значимый объект и 4 тыс. 106 приусадебных участков.

Президент России Владимир Путин в ночь на воскресенье провел в городе Братске совещание по ситуации в подтопленных районах. По данным главы МЧС Евгения Зиничева, в результате стихии пострадали 353 человека, 97 госпитализированы, эвакуированы 1161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. Паводок повредил 13 мостов, ограничено движение по федеральной автотрассе "Сибирь" и 17 участкам местных дорог. Отключено энергоснабжение в четырех районах с населением более 11 тыс. человек.