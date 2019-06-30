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Паводки в Иркутской области

Тульская область готова принять 100 детей из пострадавшей от паводка Иркутской области

Губернатор региона также отметил, что область готова оказать помощь трем социальным объектам, пострадавшим от наводнения

ТАСС, 30 июня. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил о готовности региона принять на летний отдых 100 детей из пострадавших от паводка районов Иркутской области.

"Состоялся телефонный разговор губернатора Тульской области Алексея Дюмина с министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым. Алексей Дюмин сообщил, что с 1 июля Тульская область готова принять 100 детей из пострадавших районов [Иркутской области] в сопровождении взрослых на период летних каникул. Губернатор отметил, что регион возьмет на себя все расходы, связанные с их транспортировкой и размещением", - говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы правительства области.

Кроме того, Дюмин доложил о готовности региона оказать помощь трем социальным объектам, пострадавшим от наводнения, в восстановлении материально-технической базы. По его поручению создана рабочая группа, которую возглавил его заместитель Александр Сорокин.

Паводок в Иркутской области начался из-за дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС, в 48 населенных пунктах пяти муниципальных районов области - Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском и Зиминском - подтоплены 4 тыс. 42 дома, в которых проживают 9 тыс. 919 человек, а также 41 социально значимый объект и 4 тыс. 106 приусадебных участков.

Президент России Владимир Путин в ночь на воскресенье провел в городе Братске совещание по ситуации в подтопленных районах. По данным главы МЧС Евгения Зиничева, в результате стихии пострадали 353 человека, 97 госпитализированы, эвакуированы 1161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. Паводок повредил 13 мостов, ограничено движение по федеральной автотрассе "Сибирь" и 17 участкам местных дорог. Отключено энергоснабжение в четырех районах с населением более 11 тыс. человек.

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