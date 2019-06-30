В Иркутской области остаются подтопленными 1,7 тыс. жилых домов

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Порядка 1,7 тыс. жилых домов в 28 населенных пунктах Иркутской области остаются подтопленными в результате паводка, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе регионального главка МЧС.

"По состоянию на 07:00 (02:00 мск) 30 июня остаются подтопленными 28 населенных пунктов, 1717 жилых домов, в которых проживает 4177 человек, из них 801 ребенок. Подтоплены пять участков автомобильных дорог, из них один в Нижнеудинском районе, четыре - в Тулунском. Подтопленных мостов нет", - говорится в сообщении.

Накануне количество подтопленных населенных пунктов достигало 53, жилых домов - 4197 с населением почти 10,5 тыс. человек.

Как сообщили в пресс-службе, в готовности в регионе находится 42 пункта временного пребывания, в 15 из них размещены 1317 человек, в том числе 335 детей.

Паводки в области начались из-за проливных дождей, в регионе введен режим ЧС. Президент Владимир Путин в ночь на воскресенье провел в городе Братске совещание по ситуации в подтопленных районах. По данным главы МЧС Евгения Зиничева, в результате стихии пострадали 353 человека, 97 госпитализированы, эвакуированы 1161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. Паводком повреждено 13 мостов, ограничено движение по федеральной автотрассе "Сибирь" и 17 участкам местных дорог. Отключено энергоснабжение в четырех районах с населением более 11 тыс. человек.