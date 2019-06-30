В Иркутскую область прибыла помощь из госрезерва - комплекты дамб, палатки, лодки, одеяла

"В составе груза 26 комплектов дамб, которые будут использованы для сдерживания воды в территориях затопления. Кроме того, доставлено 37 десятиместных палаток на случай развертывания дополнительных пунктов временного размещения. Также бортом доставлены семь спасательных лодок и 3 тыс. одеял", - говорится в сообщении.

Министерству здравоохранения региона передали противоэпидимические препараты, которые могут понадобиться пострадавшим. Часть груза уже направлена из Иркутска в районы стихийного бедствия.

По состоянию на утро воскресенья в Иркутской области остаются подтопленными 1,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 4,2 тыс. человек, в 28 населенных пунктах. Подтоплено пять участков автомобильных дорог. В 15 пунктах временного пребывания размещены 1,3 тыс. человек.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе введен режим ЧС. Президент Владимир Путин в ночь на воскресенье провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах. По данным главы МЧС Евгения Зиничева, в результате стихии пострадали 353 человека, 97 госпитализированы, эвакуированы 1161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. Паводком повреждено 13 мостов, ограничено движение по федеральной автотрассе "Сибирь". Отключено энергоснабжение в четырех районах с населением более 11 тыс. человек.