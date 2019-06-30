В пострадавшем от паводка Тулуне Иркутской области запретили продажу алкоголя

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Мэр Тулуна Иркутской области Юрий Карих запретил продажу алкогольной продукции в городе на период действия режима ЧС в связи с паводком. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе городской администрации.

"Было подготовлено и утверждено постановление мэра о запрете продажи алкогольной продукции. Запрет действует до тех пор, пока не закончится режим ЧС", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в городе подтоплено более 1 тыс. жилых домов. Затоплен водозабор, и когда его работа возобновится, сейчас неясно.

Как говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области, в Тулуне на площади у здания городской администрации развернули мобильный консультационный центр для жителей. Здесь пострадавшие от паводка могут получить информацию о порядке восстановления документов, написать заявление на оформление компенсации за утраченное имущество.

По данным на 10:00 (05:00 мск), уровень воды в реке Ия в Тулуне снизился еще на 17 см и составил 12,89 м при критическом значении в 7 м.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе ввели режим ЧС.