Из города Канск Красноярского края эвакуировали 17 человек из-за паводка

КРАСНОЯРСК, 30 июня. /ТАСС/. Уровень воды в реке города Канск Красноярского края превысил критическую отметку 4,2 м, эвакуировали 17 человек, в том числе пять детей. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в городском управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС).

"Подтоплено 56 придомовых участков, дачных - 40. В зону подтопления попали три района - 264 человека, из них 27 детей. В настоящий момент эвакуированы 17 человек, в том числе пять детей", - сказали в управлении. По данным ГО и ЧС, уровень воды в реке составляет 425 см и продолжает подниматься.