Повышение уровня воды в ближайшие часы прогнозируется в трех реках Иркутской области

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Повышение уровня воды в трех реках прогнозируется в ближайшие часы на территории нескольких районов Иркутской области, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По сообщения Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы на территории Иркутской области прогнозируется подъем уровня воды в реках Ока, Уда, Бирюса. Уровень воды продолжит подниматься на реке Уда у населенного пункта Октябрьский Нижнеудинского района, предположительно, вода поднимется до отметки 700-750 см при критической норме 570 см. На реке Оке в Зиминском районе у села Усть-Када продолжится подъем уровня воды до отметок 580-640 при критическом 600 см. У поселка Шиткино в Тайшетском районе уровень воды в реке Бирюса 30 июня повысится до отметки 740-780 см, а 1 июля понизится до 630-680 см", - сообщили в ведомстве.

В МЧС добавили, что продолжит понижаться уровень воды в реке Ия Тулунского района, в Уде у населенного пункта Широково Нижниудинского района и в Бирюсе у города Бирюсинска Тайшетского района.

МЧС обращается к населению с просьбой принять необходимые меры предосторожности, заблаговременно узнать адреса пунктов временного размещения, зарядить телефоны и эвакуироваться из жилья, попадающего в зону затопления. Не предпринимать самостоятельных попыток вернуться в затопленное жилье.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе введен режим ЧС. Президент России Владимир Путин в ночь на воскресенье провел в городе Братске совещание по ситуации в подтопленных районах. По данным МЧС, из зоны бедствия эвакуирован 1161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. По данным Минздрава, более 500 человек обратились за медицинской помощью, около 100 госпитализированы.