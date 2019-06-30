Пожар на ярмарке в Магнитогорске полностью ликвидировали

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Пожарные полностью потушили возгорание в торговых павильонах на территории Центральной городской ярмарки в Магнитогорске Челябинской области. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 10:21 (08:21 мск) 30 июня пожар ликвидирован на Центральной городской ярмарке. Для ликвидации последствий пожара было привлечено 90 человек, 29 единиц техники, в том числе от МЧС - 58 человек, 18 единиц техники", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье на территории ярмарки загорелись рыночные павильоны. Пожар был локализован на площади в 2,3 тыс. кв. м. Угрозы для соседних с ярмаркой территорий во время пожара не было, дым угрозы для населения не представлял.

В пресс-службе мэрии ТАСС уточнили, что происшествие не повлияет на празднования Дня города в Магнитогорске. Центральная городская ярмарка - один из крупнейших в Магнитогорске торгово-развлекательных комплексов площадью 20 тыс. кв. м, объединяющий торговые предприятия различных направлений и ассортиментных групп.