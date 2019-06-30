В Оренбургской области локализовали природный пожар на границе с Казахстаном

ТАСС, 30 июня. Природный пожар, возникший 29 июня на территории Новотроицкого городского округа Оренбургской области у границы с Казахстаном, локализован на площади 20 га. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой ГУ МЧС по региону.

"В настоящее время пожар на территории Новотроицкого городского округа локализован на общей площади 20 га", - сказала собеседница агентства.

В результате пожара никто не пострадал, ущерба селам Хабарное и Пригорное нет, говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте администрации Новотроицка. "На сегодняшний момент пожар локализован, но сила ветра увеличивается, и возможность возникновения повторного пожара присутствует, поэтому водовозная техника и оперативный штаб продолжают дежурить", - указано в сообщении.

Группировка из 229 человек участвует в ликвидации природного пожара. К тушению возгорания также привлечены 58 волонтеров.

"Всего на месте сосредоточена группировка 229 человек и 58 единиц техники, из них от МЧС 148 человек и 21 единица техники, в том числе пожарный поезд и вертолет Ми-8. Также к тушению пожара привлечены 58 волонтеров, а также силы и средства предприятий и организаций восточного Оренбуржья", - указано в сообщении ГУ МЧС по региону.

В пресс-службе ведомства рассказали, что в воскресенье пройдет авиаразведка восточных районов Оренбургской области, по ее результатам будет принято решение об использовании для тушения пожара авиации - двух бортов Ил-76 и вертолета Ми-8.

"Для организации правопорядка привлечены сотрудники полиции и Росгвардии. Ситуация находится на контроле врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера", - отмечается в сообщении.

Пожар начался 29 июня утром на территории Казахстана, затем огонь перекинулся на территорию Новотроицкого округа, угрожая селам Хабарное и Пригорное. В городском округе введен режим ЧС.

В новость были внесены изменения (10:24 мск) — добавлена информация о количестве человек, участвующих в тушении пожара