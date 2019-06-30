В МЧС опровергли информацию об эвакуации жителей в Канске в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 30 июня. /ТАСС/. Эвакуация жителей в городе Канске (Красноярский край) не проводилась. Об этом сообщил журналистам представитель регионального главка МЧС.

Ранее в городском управлении ГО и ЧС Канска сообщили, что была проведена эвакуация 17 жителей, в том числе пяти детей, после подъема уровень воды в реке Кан выше критической отметки в 4,2 м, в результате чего оказались подтоплены 56 придомовых и 40 дачных участков.

"На сегодняшнее утро, по данным синоптиков, прогнозируется поднятие уровня воды в реке Кан, из-за этого подтоплены несколько придомовых территорий (огородов) у жилых домов острова Восточный Канского района. Эвакуации нет. Я предполагаю, что кто-то самостоятельно решил на всякий случай выехать из своих домов", - заявил представитель ведомства. По его словам, региональный главк МЧС находится в режиме повышенной готовности, идет информирование населения.

По сообщению администрации Канска, на 12:00 (08:00 мск) уровень воды в реке Кан в городской черте составил 428 см, ситуация находится под контролем ГО и ЧС администрации города.

По данным администрации города, создано четыре пункта временного размещения людей: в школе № 8, ООО "Энергетик", на курсах общества автомобилистов и заводе АО "Мяса". Жителем рекомендовано брать с собой питание на трое суток. Для сельскохозяйственных животных развернуты два места сбора: на южной окраине города и на площадке за бывшим аэропортом.

Город Канск расположен на востоке Красноярского края, население - более 89 тыс. человек.