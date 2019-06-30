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Гибель туристов в горах Алтая

Спасатели нашли тело последнего из семи туристов, погибших в мае под лавиной на Алтае

Тело нашли у подножия горы Металлург на дне озера

ТАСС, 30 июня. Тело последнего из семи погибших под лавиной почти два месяца назад в горах Республики Алтай туристов найдено спасателями. Об этом сообщается в воскресенье на сайте ГУ МЧС по региону.

"30 июня у подножия горы Металлург на дне озера найдено тело туриста, поисковые мероприятия завершаются. Все тела туристов, попавших под лавину, найдены", - говорится в сообщении.

Туристическая группа из девяти человек попала под лавину на Южно-Чуйском хребте 6 мая. Выжить удалось только двум девушкам, которые смогли сообщить о произошедшем 8 мая. Спасатели нашли на месте происшествия тела пяти человек, поисковая операция в мае была приостановлена из-за опасности нового схода лавины и возобновилась 28 июня. Тело шестого человека было найдено 29 июня в озере около горы, где сошла лавина.

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РоссияАлтайский крайГибель туристов в горах Алтая
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