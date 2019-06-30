Свыше 600 человек обратились за медпомощью в зоне наводнения в Иркутской области

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Более 600 человек обратились за медицинской помощью в пострадавших от наводнения населенных пунктах Иркутской области, число госпитализированных увеличилось до 136. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой регионального правительства.

"По данным на 08:00 (03:00 мск) в районах Иркутской области, пострадавших от дождевых паводков, за медицинской помощью обратился 631 человек, из них 57 детей. Основные жалобы - переохлаждение, обострение хронических заболеваний, бытовые травмы (ссадины, ушибы), реакция на стресс. Госпитализировано 136 человек, из них 19 детей", - указывается в тексте.

12 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные - в удовлетворительном. Амбулаторно медицинская помощь оказана 470 гражданам, в том числе 31 ребенку. Проводится вакцинация населения от гепатита А, уже привито почти 600 человек, из которых 200 - дети. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в пострадавших районах стабильная, случаев инфекционных заболеваний не зарегистрировано, приводятся в сообщении слова заместителя министра здравоохранения Иркутской области Елены Голенецкой.

Отмечается, что в результате подтопления пострадали 12 объектов здравоохранения: здание Нижнеудинской районной больницы, Алыгджерская врачебная амбулатория, Нижнеудинская районная поликлиника, Нижнеудинское медицинское училище, Тулунский противотуберкулезный диспансер, семь фельдшерско-акушерских пунктов.

На совещании, которое провел в ночь на воскресенье в Братске президент Владимир Путин, заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой сообщал о 112 госпитализированных в зоне стихийного бедствия.

Более 4 тыс. жилых домов, в которых проживают свыше 10 тыс. человек, пострадали с 25 июня от наводнения в Иркутской области, вызванного сильными дождями. По состоянию на утро воскресенья остаются подтопленными 1,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 4,2 тыс. человек, в 28 населенных пунктах. Всего из опасных зон были эвакуированы более 2 тыс. жителей. В результате разгула стихии погибли пять человек, двое, включая ребенка, пропали без вести.