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Паводки в Иркутской области

Причиной паводка в Иркутской области стали дожди, совпавшие с таянием снега в горах

Группа спасателей в настоящее время направилась в Тайшетский район, где повысился уровень воды в реке Бирюса

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Сложная паводковая обстановка в Иркутской области возникла из-за того, что проливные дожди совпали с таянием снегов в горах Восточного Саяна. Об этом в воскресенье сообщил журналистам начальник регионального главка МЧС Валентин Нелюбов.

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"С 25 июня в Иркутской области сложилась сложная, паводкоопасная обстановка на реках, которые являются левыми притоками Ангары. Связано это было с тем, что фронт осадков, который проходил, сложился вместе с таянием снегов в горах Восточного Саяна, после чего реки, которые берут начало в горах, создали опасные условия для жизнедеятельности населенных пунктов", - сказал Нелюбов.

Он сообщил, что утром в воскресенье поступила информация о повышении уровня воды в реке Бирюса в населенном пункте Сереброво Тайшетского района. Туда направлена группировка спасателей.

 

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РоссияИркутская областьПаводки в Иркутской области
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