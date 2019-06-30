Причиной паводка в Иркутской области стали дожди, совпавшие с таянием снега в горах

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Сложная паводковая обстановка в Иркутской области возникла из-за того, что проливные дожди совпали с таянием снегов в горах Восточного Саяна. Об этом в воскресенье сообщил журналистам начальник регионального главка МЧС Валентин Нелюбов.

"С 25 июня в Иркутской области сложилась сложная, паводкоопасная обстановка на реках, которые являются левыми притоками Ангары. Связано это было с тем, что фронт осадков, который проходил, сложился вместе с таянием снегов в горах Восточного Саяна, после чего реки, которые берут начало в горах, создали опасные условия для жизнедеятельности населенных пунктов", - сказал Нелюбов.

Он сообщил, что утром в воскресенье поступила информация о повышении уровня воды в реке Бирюса в населенном пункте Сереброво Тайшетского района. Туда направлена группировка спасателей.