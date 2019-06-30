Замыкание проводки могло стать причиной пожара на ярмарке в Магнитогорске

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Короткое замыкание электропроводки, по предварительным данным, стало причиной пожара на Центральной городской ярмарке в Магнитогорске Челябинской области. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе мэрии.

"Предварительная причина пожара на территории Центральной городской ярмарки - короткое замыкание электропроводки. На месте пожара работает судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Челябинской области", - сказал собеседник агентства.

Центральная городская ярмарка - один из крупнейших в Магнитогорске торгово-развлекательных комплексов площадью 20 тысяч кв. м. В ночь на воскресенье там загорелись рыночные павильоны. Огонь охватил площадь в 2,3 тыс. кв. м. Угрозы для соседних с ярмаркой территорий не было.