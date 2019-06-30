Путин поручил при необходимости подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области. Об этом сообщил в воскресенье пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В продолжение ночного совещания в Братске по теме ликвидации последствий паводков Владимир Путин дал поручение министру обороны Сергею Шойгу подключить армию к работе МЧС в случае необходимости", - сказал он.

Паводки в регионе начались из-за проливных дождей, там действует режим ЧС. Президент России Владимир Путин в ночь на воскресенье провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах. По данным МЧС, из зоны бедствия эвакуирован 1161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. Согласно информации регионального правительства, более 600 человек обратились за медицинской помощью.

По состоянию на утро воскресенья в 28 населенных пунктах Иркутской области остаются подтопленными 1,7 тыс. домов, в которых живут 4,2 тыс. человек. Подтоплено пять участков автодорог. В 15 пунктах временного пребывания размещены 1,3 тысячи человек.