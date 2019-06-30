Группа туристов запросила помощи на Эльбрусе на высоте 5,2 тыс. м

НАЛЬЧИК, 30 июня. /ТАСС/. Шестеро ирландцев и четверо россиян запросили помощи спасателей на Эльбрусе на высоте около 5,2 тыс. м над уровнем моря. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Хизир Ойтов.

"Восемь сотрудников отряда выдвинулись на помощь альпинистам, которые в настоящее время находятся на склоне Эльбруса на высоте 5,2 тыс. м (Косая полка). Зарегистрированная туристическая группа из 10 человек, в том числе шести иностранных граждан из Ирландии из-за плохой видимости сбились с маршрута. Связь с ними есть", - сказал Ойтов.

Он отметил, что путешественники заблудились. "На вершину четверо россиян шли с северной стороны Эльбруса, заблудились и стали спускаться на нашу сторону. По дороге они встретились с группой иностранных граждан и сейчас все вместе пытаются спуститься вниз, кто-то может идти сам, кому-то нужна помощь", - добавил собеседник агентства.