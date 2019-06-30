В Ленобласти подростка отправили под домашний арест по делу об убийстве за замечание

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Суд в Ленинградской области отправил под домашний арест 15-летнего подростка по делу об убийстве, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Подростка задержали в деревне Лесколово Всеволожского района в Ленинградской области. По предварительным данным, в минувшую пятницу, 28 июня, он нанес ножевые ранения прохожему, который сделал ему замечание. От полученных травм пострадавший скончался.

"Судом в отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в пресс-службе следственного управления.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство", обвинение подростку пока не предъявлено. Расследование продолжается.