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Паводки в Иркутской области

Путин поручил доложить ему об исполнении поручений об оказании помощи Иркутску до 3 июля

Соответствующее решение было принято по итогам проведенного в Братске совещания

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил доложить ему об исполнении поручений об оперативном оказании помощи гражданам, пострадавшим от паводка в Иркутской области, до 3 июля.

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Документ опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

"По итогам проведенного в Братске совещания по ситуации с наводнениями в Иркутской области президент утвердил поручение об оперативном оказании помощи гражданам, пострадавшим от паводка", - говорится в тексте.

"Доклад - до 3 июля 2019 года, далее - раз в две недели", - указывается в нем.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПаводки в Иркутской области
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