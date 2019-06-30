Путин поручил доложить ему об исполнении поручений об оказании помощи Иркутску до 3 июля

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил доложить ему об исполнении поручений об оперативном оказании помощи гражданам, пострадавшим от паводка в Иркутской области, до 3 июля.

Документ опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

"По итогам проведенного в Братске совещания по ситуации с наводнениями в Иркутской области президент утвердил поручение об оперативном оказании помощи гражданам, пострадавшим от паводка", - говорится в тексте.

"Доклад - до 3 июля 2019 года, далее - раз в две недели", - указывается в нем.