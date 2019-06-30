В Петергофе горела кровля Михайловской дачи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали пожар, который в воскресенье днем произошел в реконструируемой Михайловской даче в Петергофе. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

"В 13:43 [зафиксирована] ликвидация пожара", - говорится на сайте ведомства. Ранее сообщалось, что пожар произошел на 10 кв. м на кровле здания. К ликвидации возгорания привлекали восемь единиц техники и 34 человека.

Михайловская дача (или Михайловское имение) находится на Петергофской дороге в Петербурге. До революции принадлежала великокняжеской линии Михайловичей. Территория парка, в котором находится дача, относится к государственному природному заказнику регионального значения, сама Михайловская дача является памятником истории и культуры.