На химическом заводе на востоке Китая произошел взрыв

ТАСС, 30 июня. Два человека погибли при взрыве на химическом заводе в городе Бэнбу, расположенном в провинции Аньхой на востоке Китая. Об этом в воскресенье сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление представителя местных спасательных служб.

По его информации, взрыв произошел во время операции по спасению одного из рабочих, заблокированного в запасном резервуаре, который находился в ремонте. При попытке его освобождения из емкости, раздался взрыв.

В результате инцидента и рабочий, и пожарный, стремившийся добраться до него, погибли на месте, Еще девять человек получили ранения и ожоги. Все пострадавшие доставлены в госпиталь Бэнбу.

Власти провинции Аньхой начали расследование причин взрыва на химическом предприятии и выяснение обстоятельств гибели людей.